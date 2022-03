Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica ufficiale al 27 marzo 2022

Netflix ha pubblicato la classifica ufficiale delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana dal 21 al 27 marzo 2022, dominata in questo caso dalla seconda stagione di Bridgerton e da Il Granchio Nero.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 21 al 27 marzo 2022



Bridgerton - stagione 2 Pretty Little Liars - stagione 1 Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda - stagione 1 Bridgerton - stagione 1 Inventing Anna Pretty Little Liars - stagione 2 Regina del Sud - stagione 5 Top Boy - stagione 2 The Last Kingdom - stagione 5 Top Boy - stagione 1

Netflix, i film più visti in Italia dal 21 al 27 marzo 2022



Granchio Nero In Buone Mani The Adam Project Windfall Tolo Tolo Agente Speciale Ruby Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto Arrivano i Prof Gangster Squad 6 Underground

Cambiano insomma diverse cose rispetto alla classifica Netflix della scorsa settimana, con la seconda stagione di Bridgerton che, come detto, sbaraglia la concorrenza e controlla la top 10 delle serie televisive più viste.

Per quanto concerne invece i film, Granchio Nero con Noomi Rapace conquista la vetta, superando la commedia romantica In Buone Mani e l'ultima pellicola con Ryan Reynolds, The Adam Project.