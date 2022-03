Netflix, film e serie TV più visti in Italia: la classifica ufficiale al 20 marzo 2022

Netflix ha aggiornato la classifica ufficiale dei film e delle serie TV più visti in Italia, aggiornando i dati al 20 marzo 2022 e decretando fondamentalmente due vincitori: Adam Project da una parte, Regina del Sud dall'altra.

Netflix, i film più visti in Italia dal 14 al 20 marzo 2022



The Adam Project Granchio Nero Tolo Tolo Un Piccolo Favore Agente Speciale Ruby Un'Ombra negli Occhi The Weekend Away Lo Chiamavano Trinità La Casa di Famiglia Il Filo Invisibile

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 14 al 20 marzo 2022



Regina del Sud - stagione 5 Inventing Anna Pretty Little Liars - stagione 1 The Last Kingdom - stagione 5 Frammenti di Lei - stagione 1 Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda - stagione 1 Regina del Sud - stagione 1 Formula 1: Drive to Survive - stagione 4 Taboo - stagione 1 Vikings: Valhalla - stagione 1

In attesa di capire se approderà anche in Italia la tassa extra di Netflix per chi condivide l'abbonamento con gli amici, le produzioni della piattaforma streaming continuano a dominare la scena, vedi il successo di The Adam Project con Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Zoe Saldana e Mark Ruffalo.

Per quanto riguarda invece le serie televisive, la top 10 viene dominata dall'ultima stagione di Regina del Sud con Alice Braga, ma nella classifica spiccano diverse novità interessanti provenienti anche dall'Italia, come ad esempio lo show di Alessandro Cattelan.