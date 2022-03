Netflix sta testando una tassa extra per chi condivide l'abbonamento con gli amici

Netflix sta testando una tassa extra, per il momento opzionale e volontaria, al fine di far pagare un po' di più agli utenti che condividono l'abbonamento con amici e parenti al di fuori della propria abitazione.

Si tratta per la piattaforma streaming di una strategia differente rispetto all'aumento di prezzo registrato in UK e Irlanda, come detto un extra su base volontaria che viene attualmente sperimentato in Cile, Costa Rica e Perù.

Di che cifra stiamo parlando? Circa 3 dollari al mese in più, sebbene tale somma possa cambiare laddove il sistema venga adottato in altri paesi, per ottenere un "membro extra" con cui appunto condividere l'abbonamento senza problemi e... sensi di colpa.

Si basa appunto su questo concetto la guilt tax che Netflix sta testando, e che come detto prevede un'adesione su base volontaria: non è il sistema che rileva eventuali infrazioni delle condizioni d'uso, ma l'utente che ne è consapevole e accetta di pagare di più.

Vedremo come si evolverà la cosa, ma immaginiamo che alla fine la piattaforma opterà per un tradizionale aumento al fine di contrastare i minori incassi derivanti da una crescita che ultimamente procede a ritmi più blandi per via della concorrenza.