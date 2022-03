Spider-Man: No Way Home, video mostra il celebre meme ricreato dai protagonisti

Spider-Man: No Way Home torna a mostrarsi in video, a due giorni dall'uscita in formato digitale, con un simpatico dietro le quinte che rivela il momento in cui i protagonisti del film hanno ricreato il celebre meme. Occhio agli spoiler!

Prima del debutto di Spider-Man: No Way Home (recensione) nelle sale cinematografiche si è fatto un gran parlare di rumor e possibili leak sulla presenza dei precedenti Spider-Man all'interno della pellicola.

Le cose poi sono andate come sappiamo, e sul set i vari Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield hanno avuto modo di scherzare sul sorprendente crossover, fra le altre cose ricreando il meme degli Spider-Man che si indicano.

Spider-Man: No Way Home, i tre protagonisti ricreano il famoso meme

La foto che testimonia questo particolare momento è già comparsa in rete qualche tempo fa, ma per celebrare l'uscita del film in formato digitale Sony ha pensato bene di pubblicare anche il video.

Per quanto riguarda invece il lancio in formato Blu-Ray e DVD, bisognerà attendere ancora un po': la data è fissata al 12 aprile.