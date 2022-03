Xbox Game Pass: in video tutti i giochi più attesi del 2022

Un'offerta ampia e di qualità, un costo mensile contenuto e aggiornamenti regolari. Xbox Game Pass ha sicuramente costruito la propria fortuna su queste fondamenta, diventando in breve tempo un abbonamento imprescindibile per l'utenza Microsoft, sia essa Xbox o PC. Anche quest'anno, da qui a dicembre, il servizio promette di scoccare alcune frecce della sua ricca faretra, molte delle quali da tenere decisamente d'occhio. Vediamo quindi insieme quali sono secondo noi i giochi più attesi del 2022 su Xbox Game Pass, il cui arrivo è già stato confermato.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl In S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl potremo esplorare una vastissima area della Zona di Alienazione Incredibile ma vero, dopo ben 13 anni dall'uscita di Call of Pripyat, la serie S.T.A.L.K.E.R. sembra destinata a risorgere con Heart of Chornobyl, capitolo inizialmente annunciato nel lontano 2010 e passato attraverso inenarrabili peripezie che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. Nel nuovo gioco di ruolo d'azione partorito dal team ucraino GSC Games World potremo esplorare i 64 chilometri quadrati della zona del celebre disastro nucleare, tra mutanti, abomini generati dalle radiazioni e altri stalker come noi in cerca di preziosi manufatti. Allo stato attuale, S.T.A.L.K.E.R. 2 sarebbe previsto per l'8 dicembre 2022 su Xbox e PC, ma i dubbi che ruotano attorno a questa data sono enormi, considerata la drammatica situazione che sta coinvolgendo l'Ucraina e che ha spinto la software house, a cui va tutta la nostra solidarietà, a mettere in pausa la lavorazione, alimentando quindi l'ipotesi di un probabile, nuovo rinvio.

Redfall In Redfall la caratterizzazione dei vampiri sarà davvero bizzarra Quando lo abbiamo visto allo scorso E3 non ci aveva convinto del tutto, ciononostante le potenzialità di Redfall sembrano promettenti in vista della sua uscita attesa per la prossima estate. Lo sparatutto in soggettiva sviluppato da Arkane Studios ci catapulterà in un'isola al largo del Massachusetts popolata da vampiri dal look bizzarro ed esplorabile sia in singolo che in cooperativa, per un massimo di 4 giocatori. Dopo Prey, Dishonored e Deathloop, con Redfall, Arkane intende dare una nuova sterzata netta al proprio stile e a noi non rimane che incrociare le dita, i paletti di frassino e le trecce d'aglio.

Starfield La curiosità che ruota attorno al progetto Starfield è enorme Se alla frase "Starfield uscirà l'11 novembre" parecchi di noi hanno pensato "Sì, ma di quale anno?", non si stratta solo di sarcasmo ma di un quesito generato automaticamente considerata la natura del progetto. Si tratta infatti della prima, nuova proprietà intellettuale di Bethesda da 25 anni a questa parte che promette di spingere ogni oltre limite videoludico fattori come la narrazione, la libertà e i contenuti, declinando il tutto in termini fantascientifici. Le aspettative sono, ehm, come dire, alle stelle, specie dopo che il director Todd Howard ha dichiarato che la realizzazione di Starfield si è resa possibile solo grazie alle tecnologie odierne, pur trattandosi di un'idea nata molto tempo fa. Lo confessiamo: non stiamo più nella tuta spaziale.

Scorn L'ambientazione di Scorn è inquietante come poche Sarà invece ottobre il mese di Scorn, horror serbo finanziato grazie a una raccolta fondi organizzata su Kickstarter partita ormai 5 anni fa. L'esperienza che il team di Ebb Software promette di offrirci si prospetta viscerale ed estrema, sostenuta da un immaginario sci-fi che sembra omaggiare le pietre miliari del cinema di orrore. L'ambientazione disturbante e indecifrabile è sicuramente uno dei punti di forza di questo FPS zeppo di creature ripugnanti, e speriamo che il comparto narrativo, di cui ancora si sa molto poco, riesca a rivelarsi all'altezza.

Somerville Difficile immaginare un contesto più catastrofico di quello in cui ci immergerà Somerville "La peripezie di una famiglia che si trova immersa in un contesto di catastrofe globale". Sebbene una logline simile potrebbe indicare un qualsiasi momento sul pianeta Terra tra il 2020 e il 2022, stiamo parlando di Somerville, action adventure dalle meccaniche platform che non ha ancora una data di uscita certa nell'arco di quest'anno. L'opera d'esordio di Jumpship mette in scena un mondo post-apocalittico su cui, come se non bastasse, incombe una minaccia di origine aliena che ha tutta l'intenzione di sterminare i superstiti, con noi che, toh, avremo il compito di sopravvivere. Speriamo solo che questo gioco non fornisca delle idee al 2023, ecco.

A Plague Tale: Requiem In A Plague Tale: Requiem torneremo a seguire le vicissitudini di Hugo e Amicia Programmato per un generico "2022" anche A Plague Tale: Requiem. Il seguito dell'ottimo Innocence tornerà a raccontare le vicende di Hugo e Amicia, due fratelli in lotta per la sopravvivenza in una Francia falcidiata dalla peste. In questo secondo capitolo i personaggi sembrano maturati e pronti a nuove, drammatiche prove per raggiungere un posto da poter chiamare casa. Se gli sviluppatori di Asobo Studio riusciranno ad ampliare il gameplay introducendo idee inedite ma rimanendo fedele all'originale, e faranno in modo di replicare una narrazione già di alto livello, potremmo davvero ritrovarci tra le mani un titolo sorprendente, che sarà disponibile anche su Playstation e Nintendo Switch.

Warhammer 40.000: Darktide In Warhammer 40.000: Darktide dovremo vedercela con un culto davvero spietato Se avete impegni per il secondo trimestre del 2022 cancellateli, perché ci sarà da sconfiggere Admonition, una setta che sta tentando di impadronirsi del pianeta Atoma Prime spazzandone via gli abitanti. Realizzato da Fatshark, gli sviluppatori dietro Vermintide, Warhammer 40.000: Darktide è un crudo action cooperativo per 4 giocatori, che ci trasporterà nell'oscura città alveare di Tertium invasa da orde di nemici fedeli al culto. Atmosfera, piombo e adrenalina, cos'altro desiderare? Ah sì, la sceneggiatura è farina del sacco di Dan Abnett, celebre autore inglese, già collaboratore di Marvel e DC Comics, e tutt'altro che a digiuno dell'universo di Warhammer.

Sniper Elite 5 Ancora nazisti in Sniper Elite 5: Hitler ha più vite di un gatto per gli sviluppatori di Rebellion Animazioni dei personaggi rinnovate, ambientazioni ancora più curate grazie all'utilizzo delle più recenti tecniche in fatto di fotogrammetria, modalità cooperativa più ricca e nazisti a carrettate. Che faccio, lascio? Il 26 maggio 2022 tornano il tiratore scelto Karl Fairburne e il suo fidato fucile di precisione, e stavolta avranno l'obiettivo di mandare all'aria i piani dell'Operazione Kraken, un segretissimo progetto nazista mirato a chiudere la guerra prima dell'arrivo delle forze Alleate nel vecchio continente. A 5 anni da un quarto episodio con qualche difettuccio di troppo, Sniper Elite 5 sarà disponibile su Playstation e al day one su Game Pass, con la solita dose massiccia di killcam efferate e una modalità Invasion che ci permetterà di entrare nelle campagne altrui per cecchinare i malcapitati.

Trek To Yomi Il team dietro Trek To Yomi ha promesso un'ambientazione curata ed evocativa Dall'Europa hitleriana al Giappone feudale, è un attimo grazie al Game Pass. In Trek To Yomi, titolo la cui uscita è stata confermata anche su Playstation, saremo Hiroki, giovane samurai che intraprende un viaggio di crescita in cui diversi piani temporali si intrecciano con l'acciaio delle katane. Si tratta di un'avventura in 2D ma con grafica 3D, dal taglio cinematografico e che adotta uno stiloso bianco e nero per intensificare l'atmosfera. Il team di Flying Wild Hog ha infatti promesso grande cura per quanto riguarda le ambientazioni, i costumi e le figure classiche della tradizione giapponese. Gli ingredienti ci sono tutti insomma, speriamo solo che Trek To Yomi non decida di fare harakiri.