Elden Ring: scoperte delle mutande segrete, rimosse dai contenuti ufficiali

Elden Ring continua ad essere fonte di sorprese, in questo caso decisamente strane: è stato infatti scoperto un paio di mutande segrete, che a quanto pare sono tate rimosse dai contenuti ufficiali del gioco ma che dovevano farne parte, considerando la presenza di tutte le statistiche collegate.

Alcuni utenti hanno infatti trovato le Deathbed Smalls, ovvero un pezzo di intimo che evidentemente doveva far parte del set Deathbed appartenente a Fia, uno degli NPC più misteriosi e affascinanti in Elden Ring.

Elden Ring: una rara immagine delle Deathbad Smalls

In effetti, l'altra parte del set è presente nel gioco e recuperabile regolarmente: il Deathbed Dress di Fia può essere trovato in una zona piuttosto avanzata del gioco, nei pressi della Capitale Reale, ma il set risulta incompleto, in quanto solo il vestito può effettivamente essere trovato in-game.

L'unico altro pezzo del set Deathbed dovevano essere queste particolari mutandine che, evidentemente, FromSoftware non ha giudicato appropriate da inserire nel gioco definitivo, perché non possono essere più conquistate regolarmente nel gioco e sono state trovate attraverso mod o datamining.

La cosa strana è che le Deathbed Smalls hanno comunque statistiche complete, come riferito anche dal Wiki ufficiale di Elden Ring, dunque dovevano probabilmente essere inserite come parte del set completo, in un primo momento. D'altra parte, non è la prima volta che si scoprono elementi di gioco non utilizzati o inaccessibili, come il caso del Colosseo che potrebbe essere aperto in seguito forse con un'espansione per il PvP.

Nel frattempo, Elden Ring ha raggiunto già vendite per 12 milioni di copie in tutto il mondo, certificando il suo successo in maniera impressionante.