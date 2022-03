Elden Ring: ecco che succede se si uccide Miriel, la tartaruga Papa

Cosa succede se si uccide Miriel, la tartaruga Papa di Elden Ring? In quanti se lo saranno chiesto, incontrandola? In fondo il mondo creato da FromSoftware è spietato e fa venire voglia di sperimentare il più possibile, anche uccidendo delle creature amichevoli come questa.

Il risultato è che è meglio non ucciderla. No, farlo non comporta particolari penalità, ma è davvero un'operazione abietta e penosa, come mostra il video dello youtuber Indyrael che vi proponiamo qui di seguito:

Nonostante la sua grande barra della salute, Miriel è una creatura completamente indifesa. Quando colpita, tenta di ritrarsi nel suo guscio, non riuscendoci completamente. Combatterla è vero e proprio sadismo, visto che non oppone alcuna resistenza. Inoltre, quando la si uccide, scoppia in un grido disperato che fa davvero male al cuore. Il tutto per ottenere una ricompensa in fondo ben misera e superflua.

Il mondo di Elden Ring è davvero poco amichevole con il giocatore, quindi perché privarsi dei pochi che ci vogliono aiutare? Per il resto vi ricordiamo che il gioco, tartaruga compresa, è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.