Elden Ring: giocatore si è trasformato in Sonic The Hedgehog, compiendo un massacro rotolando

Raccogliendo un determinato oggetto in Elden Ring è possibile portare degli attacchi elettrici rotolando. Un giocatore, lo youtuber Marco Yolo, ne ha approfittato per trasformare il suo personaggio in Sonic the Hedgehog, diventando oltretutto potentissimo, come visibile nel video sottostante.

Di base il nostro ha pitturato il suo personaggio di blu e lo fa girare nudo per l'Interregno, massacrando gli altri giocatori in PvP rotolandogli addosso. Per raggiungere questa sorta di onnipotenza buffa bisogna ottenere il Lightning Ram Ash of War da un Teardrop Scarab nella Pianura di Altus e collegarlo a un'arma compatibile. Quindi, avvicinandosi a un bersaglio, bisogna attivarlo e rotolargli addosso, ripetendo finché non lo si uccide.

Naturalmente non c'è bisogno di dipingersi di blu e di girare nudi per sfruttarlo, ma in questo modo fa sicuramente più effetto.

C'è da dire che molti giocatori non gradiscono particolarmente questa tecnica, che se ben applicata non lascia via di scampo ai malcapitati e rende gli scontri PvP decisamente frustranti e poco equilibrati. Inizialmente può essere simpatico, ma alla lunga è abbastanza fastidioso. Oltretutto pare funzionare anche contro i boss, come visibile nel video sottostante.

Che sia la modalità facile che in tanti chiedono, mascherata da oggetto?