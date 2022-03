Apex Legends, leak rivela i personaggi delle prossime nove stagioni

Apex Legends sembra essere stato vittima di un leak clamoroso, che ha rivelato i personaggi in arrivo con le prossime nove stagioni del battle royale sviluppato da Respawn Entertainment.

Capace di stabilire un nuovo record di utenti contemporanei su Steam grazie alla Stagione 12, Apex Legends basa il proprio successo anche sulla continua introduzione di contenuti, e il leak mette sotto i riflettori il percorso che il gioco seguirà da qui a due anni.

Chiaramente se non volete spoiler su questi contenuti smettete di leggere, ma sappiate che i materiali trafugati sono così numerosi da riempire un'intera cartella fra immagini, testi e persino video di gameplay che difficilmente riuscirete a evitare nei prossimi mesi.

Le prossime nove Leggende che entreranno a far parte del roster di Apex Legends saranno:



Conduit

Scryer

Newcastle

Uplink

Vantage

Catalyst

Phantom

Jester

Caliber

Come si può vedere nel filmato trafugato, molti personaggi non hanno ancora una design definitivo e si presentano dunque come "bozze", ma dispongono già di caratteristiche specifiche e abilità speciali a supporto del proprio stile di combattimento.

Fra tutti, Newcastle sembra essere la Leggenda più vicina a una versione finale ed è dunque probabile che vedremo arrivare lui nella Stagione 13 di Apex Legends.

Fra le sue capacità troviamo Retrieve the Wounded, che gli consente di trascinare compagni feriti per rianimarli in movimento, un Mobile Shield creato da un drone e la Ultimate chiamata Castle Wall, che dà vita a una protezione dal nulla.