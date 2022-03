Elden Ring: patch 1.03.2 disponibile, chiude una falla sfruttata dai cheater per rovinare le partite

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato il lancio della patch 1.03.02 per Elden Ring, mirata a risolvere alcuni bug introdotti con la patch 1.03, nonché una falla sfruttata dai cheater per rovinare le partite agli altri. La patch è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S e sarà scaricata in automatico da tutte le versioni del gioco.

Editore e sviluppatore consigliano di installarla per non rischiare di incorrere nei bug sistemati.

Ma cosa risolve la patch? Fondamentalmente quattro bug: uno che può impedire di avanzare nella quest di Nepheli Loux, uno che causa la morte del personaggio del giocatore quando prova a calarsi da un punto vicino al Bestial Sanctum, un terzo che blocca gli effetti di Ash of War, Endure e l'ultimo, il più importante, che consentiva ai giocatori di teletrasportare gli altri fuori dalla mappa.

Quest'ultimo veniva sfruttato da molti cheater per rovinare le partite degli altri giocatori, come segnalato in una precedente notizia.

Nel frattempo i giocatori PC, tranne quelli che usano Steam Deck, sono ancora in attesa di una patch che risolva il problema dello stuttering.