PS5 e PS4, aggiornamento di sistema disponibile ma per il VRR bisognerà attendere

PS5 e PS4 hanno ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema, disponibile oggi per entrambe le console: l'update include diverse novità interessanti, ma per l'introduzione del VRR sulla console next-gen bisognerà attendere ancora.

Un leaker diceva che il VRR sarebbe arrivato con il nuovo aggiornamento di PS5, ed è evidente che ormai molti utenti aspettano con ansia tale funzionalità: proprio per questo Sony ha messo le mani avanti, parlando anche e soprattutto dell'arrivo del variable refresh rate in un post sul PlayStation Blog.

"Siamo (...) lieti di comunicare che la frequenza di aggiornamento variabile (Variable Refresh Rate - VRR) sarà disponibile per PS5 nei prossimi mesi", si legge sul sito. "Su TV e monitor per PC compatibili con HDMI 2.1, la VRR sincronizza dinamicamente la velocità di aggiornamento del display con l'uscita grafica della console PS5."

"Ciò migliora le prestazioni visive dei giochi per PS5, riducendo al minimo o eliminando gli artefatti visivi, come ad esempio i problemi di frame pacing e lo screen tearing. L'azione di gioco in molti titoli per PS5 risulta più fluida grazie al rendering immediato delle scene, alla grafica più nitida e alla riduzione del ritardo dell'input."

"I giochi per PS5 pubblicati in precedenza potranno essere completamente ottimizzati per VRR tramite una patch di gioco, mentre i giochi in uscita in futuro potrebbero includere il supporto della VRR già al momento del lancio."

"Come opzione aggiuntiva, puoi anche scegliere di applicare la VRR ai giochi per PS5 che non la supportano. Questa funzione potrebbe migliorare la qualità video di alcuni giochi. Se ciò provoca invece effetti visivi imprevisti, è possibile disattivarla in qualsiasi momento. Sia la VRR, sia questa opzione secondaria possono essere attivate o disattivate."

PS5

Esaurito il doveroso argomento VRR, vediamo quindi quali sono le novità dell'update appena rilasciato per PS5 e PS4, a partire dalla possibilità di creare o partecipare a party aperti e chiusi su entrambe le console e tramite PS App, nonché un'ottimizzazione dell'interfaccia su PlayStation 5 per quanto riguarda Game Base, schede dei trofei e funzioni di accessibilità.

L'app PS Remote Play per dispositivi mobile iOS e Android ha inoltre ricevuto un dark mode e alcune lingue supplementari fra cui portoghese, finlandese, svedese, turco, greco, tailandese e cinese.