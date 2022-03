Digimon Survive: tutto quello che sappiamo sul gioco di Bandai Namco

Dopo anni di attesa e alcuni cambi di mano nello sviluppo, è finalmente arrivato il momento: nel 2022 sarà pubblicato su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digimon Survive. Grazie un recente Q&A ufficiale di Bandai Namco , abbiamo avuto la possibilità di scoprire varie nuove informazioni sulla trama, sul gameplay e non solo.

Digimon, anime digitali

Il cast di personaggi di Digimon Survive

Che cosa sono i Digimon? No, non stiamo chiedendo se conoscete la longeva saga rivale di Pokémon, tranquilli. La nostra domanda è più profonda: cosa sono realmente i Digimon? La risposta cambia leggermente a ogni iterazione del franchising e così sarà anche per Digimon Survive. Il produttore del gioco, Habu-san, ha spiegato che in questo nuovo capitolo di Digimon sono una forma di vita da un altro mondo che può essere riconosciuta e contattata grazie ai "gadget digitali" del mondo umano.

Facendo affidamento anche sulle parole di Kakudou - regista della serie TV di Digimon Adventure -, Habu-san spiega che i Digimon sono esseri eterei che sono stati con noi sin dai tempi antichi, ma il modo in cui sono stati percepiti è cambiato nel tempo. Sono frammenti di anima che sono stati trasformati in "mostri digitali" grazie alle nuove tecnologie e, per la prima volta, possono interagire con gli umani. Al tempo stesso, i Digimon sono una parte del nostro Io interiore.

Anche se potrebbero sembrare chiacchiere generiche, non bisogna sottovalutare queste dichiarazioni, in quanto permettono di capire al meglio in che direzione andrà Digimon Survive. Questa nuova avventura sarà molto più concentrata sul collegamento tra umani e Digimon e racconterà del lato più oscuro dei protagonisti. La storia è infatti pensata prima di tutto per i fan più adulti e non ci sarà troppo spazio per l'allegria. I temi trattati includeranno la morte dei propri amici, l'autolesionismo e l'incapacità di mettersi di fronte ai propri errori. Il tutto avrà effetto - a livello narrativo - anche sui Digimon: se un personaggio si farà del male, anche il Digimon verrà ferito.

La trama verterà attorno a un gruppo di adolescenti, guidati da Takuma Momozuka. I giovani si sono persi durante un viaggio in campeggio organizzato con la scuola e si ritrovano in un mondo pieno di mostri e pericoli. Lo scopo finale sarà riuscire a tornare a casa.

Digimon Survive avrà un taglio più adulto

Vi saranno in totale 12 capitoli e l'ultimo quarto di trama sarà diviso in tre diverse sezioni, a seconda delle nostre scelte, note come "Moralità", "Armonia" e "Rabbia". Una volta completata una di queste, si sbloccherà la sezione segreta. In totale, ci viene detto, possiamo aspettarci circa 40 ore di gioco per la prima partita, che diventeranno 80-100 per il completamento massimo di tutti i percorsi. Non mancherà anche una modalità NG+ che permetterà di portare con sé i progressi (livello dei digimon, oggetti, digimon catturati...) e sbloccare nuovi dungeon più difficili che includono migliori ricompense.

La trama sarà la parte più importante di Digimon Survive. Questo nuovo gioco viene descritto al 70% come una visual novel, all'interno della quale dovremo parlare con personaggi, esplorare e rafforzare il legame con i nostri Digimon. Tranquilli, non mancheranno le battaglie che avranno un'impronta tattica, ma se cercate un gioco che tagli corto sui dialoghi, non è questo.