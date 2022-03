Papers, Please è stato aggiornato con la traduzione in Ucraino, aggiunti riferimenti alla guerra

Lucas Pope ha recentemente aggiornato Papers, Please per aggiungere la traduzione in ucraino e alcuni riferimenti alla guerra attualmente in corso. Il gioco è stato portato alla versione 1.2.76 e rimane sostanzialmente identico a prima, soltanto con la nuova lingua e alcune modifiche ai testi che richiamano al conflitto russo-ucraino.

Papers, Please è uno dei più fulgidi esempi di videogiochi autoriali pubblicati nel corso degli ultimi anni (ormai non è più nemmeno troppo recente). Ha fondamentalmente un solo sviluppatore ed è fortemente concentrato sulla sua idea, che sviluppa in direzioni spesso drammatiche. Chi si aspetterebbe mai una tale intensità da un gioco in cui si controllano dei documenti?

L'attuale situazione ucraina, con molti civili che stanno evacuando la nazione alla ricerca di rifugio all'estero, si adatta purtroppo perfettamente al titolo di Pope. Considerate che l'ultimo aggiornamento segnalato di Papers, Please risaliva al 2015, con l'annuncio della Gamers Edition, tanto per far capire che la novità non è casuale.