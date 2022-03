PS5, VRR si potrà applicare anche ai giochi che non la supportano

PS5 fornirà agli utenti un'opzione per applicare la VRR anche ai giochi che non la supportano, al fine di migliorare la loro qualità visiva pur in assenza di un'ottimizzazione specifica.

La notizia è stata riportata nell'ambito dell'annuncio del nuovo aggiornamento di sistema per PS5 e PS4, che tuttavia non include la tanto attesa variable refresh rate, in arrivo su PlayStation 5 nei prossimi mesi.

Sony ha tuttavia pensato bene di portarsi avanti, consapevole del peso che gli utenti danno a questa tecnologia, disponibile già da tempo sulle piattaforme Microsoft. Su Xbox manca però l'appena citata opzione per la VRR forzata, chiamiamola così.

"Come opzione aggiuntiva, puoi anche scegliere di applicare la VRR ai giochi per PS5 che non la supportano. Questa funzione potrebbe migliorare la qualità video di alcuni giochi. Se ciò provoca invece effetti visivi imprevisti, è possibile disattivarla in qualsiasi momento", si legge sul PlayStation Blog.

Parliamo dunque di una feature facoltativa, che potrebbe dare dei vantaggi con determinati titoli ma anche avere effetti imprevisti per via della natura stessa della frequenza di aggiornamento variabile, applicata in questo caso in post processing.

Possiamo immaginarla un po' come il Boost Mode introdotto da Sony su PS5 per i giochi con frame rate sbloccato e risoluzione dinamica, ma applicato appunto al refresh rate: vedremo nei prossimi mesi quanti e quali miglioramenti sarà possibile ottenere tramite questa opzione.