Elden Ring: cheater hanno scoperto una nuova falla che può corrompere i salvataggi

I cheater di Elden Ring hanno scoperto una nuova falla del gioco su PC che gli consente di distruggere i salvataggi degli altri giocatori, costringendoli in un loop infinito di morti da cui si può uscire solo ricominciando.

In questo caso il problema sembra essere un nuovo hack. Di base i cheater invadono le partite dei giocatori regolari e usano l'hack per mandarle in crash. Quando si ricarica il salvataggio, si scopre il personaggio bloccato in un loop infinito di cadute letali e proseguire la partita sembra essere impossibile.

Fortunatamente è stato già scoperto un modo per ovviare, anche se non è semplicissimo da applicare. Prima di morire, uscite dal gioco con la combinazione di tasti classica ALT + F4, così da avere più tempo per agire ricaricando la partita. Fatelo e aprite velocemente la mappa, quindi l'elenco dei luoghi di grazia. Confermate. Se sarete abbastanza rapidi sarete trasportati in un luogo di grazia a caso e potrete continuare. Bisogna essere molto veloci per compiere l'operazione, quindi, in caso non ce la facciate al primo tentativo, riprovate.

In alternativa, tenetevi a debita distanza dal PvP di Elden Ring, fino all'arrivo di una patch risolutiva, che si spera arrivi al più presto.