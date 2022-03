Bandai Namco regala Get Even nel suo negozio digitale, ma dovete sbrigarvi

Bandai Namco sta regalando l'avventura in prima persona con elementi FPS Get Even di TheFarm 51 nel suo negozio digitale. Si tratta di un'offerta a tempo, che durerà fino al 21 marzo 2022. Quindi dovete sbrigarvi, perché avete ancora pochi giorni per ottenere il gioco.

Tutto ciò che dovete fare per riscattarlo è registrarvi nel negozio di Bandai Namco e, quindi, compilare il modulo per il regalo. Al termine dell'evento l'editore invierà i codici per posta elettronica.

Se vi interessa, potete partire dalla pagina ufficiale dell'iniziativa.

Leggiamo la trama di Get Even:

Black - un mercenario killer sanguinario - si risveglia in un misterioso manicomio dismesso senza alcun ricordo del suo passato.

Sotto le indicazioni del suo anonimo rapitore, "Red", Black si immerge in una sorta di trattamento, facilitato da una tecnologia unica nel suo genere - un casco che permette all'utente di rivivere i propri ricordi ancora una volta nel presente.

Black ha bisogno di risposte prima di fare la stessa fine dei suoi compagni di cella, prima di perdere del tutto la memoria, prima che il manicomio lo divori.