Ghostwire: Tokyo: un video di gameplay PS5 dal Play! Play! Play!

In occasione del nuovo mini evento tutto giapponese Play! Play! Play!, Sony e Tango Gameworks sono tornate a mostrare il gameplay del particolare Ghostwire: Tokyo, l'ultima fatica di Shinji Mikami esclusiva temporale console di PS5.

Fondamentalmente possiamo vedere diverse sequenze di gioco commentate dai presentatori dell'evento, compreso un membro del team di sviluppo, per circa una ventina di minuti. Fate attenzione, perché ci sono molte anticipazioni su quelli che saranno i contenuti della versione finale di Ghostwire: Tokyo, quindi guardate il filmato a vostro rischio e pericolo.

Affronta l'ignoto, scopri la verità e salva la città

Tokyo è funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo, dovute a un pericoloso occultista che in un istante ha fatto scomparire la popolazione intera. Alleati con una potente entità spettrale nella sua missione vendicativa e padroneggia un poderoso arsenale di abilità per svelare la verità dietro le sparizioni, mentre AFFRONTI L'IGNOTO in Ghostwire: Tokyo.

Una tokyo Meravigliosamente Spettrale

Esplora la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Da paesaggi metropolitani ultramoderni, a templi tradizionali e vicoli angusti, vai alla scoperta di una città spaventosamente meravigliosa brulicante di Yokai, spiriti in cerca di vendetta che infestano le strade.

Scopri i luoghi più caratteristici, come l'incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione. Esplora la città rimasta sospesa nel tempo quando la sua popolazione è sparita e recati nel surreale oltretomba per salvare la tua famiglia.

Abilità Elementali Devastanti

Padroneggia una combinazione di poteri elementali e abilità spettrali potenziabili per affrontare le minacce sovrannaturali che infestano la città. Grazie alle tue abilità eteree puoi elevarti fino alla cima dei grattacieli di Tokyo, sorvolare le strade in cerca di nuove missioni e perfino piombare sui nemici dall'alto.

Se vi interessa, potete scaricare il prologo gratuito pubblicato sotto forma di visual novel