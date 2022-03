Elden Ring: modder risolve il problema dello stuttering della versione PC

L'utente Github soupstream ha pubblicato una piccola mod (più un fix, in realtà) per la versione PC di Elden Ring che su molte configurazioni sistema i problemi di stuttering, quelli che FromSoftware non è ancora riuscita a risolvere.

Il piccolo fix si chiama EldenRingStutterFix e potete scaricarlo da qui

Come ci dice la descrizione, è una modifica che va a risolvere il problema di stuttering causato dalle DirectX 12.

Va detto che il tutto è ancora in fase sperimentale e non ha alcun supporto ufficiale. Quindi può capitare che su alcune configurazioni non risolva nulla. L'autore sta comunque seguendo il progetto con grande attenzione, producendo aggiornamenti a getto continuo (attualmente è alla versione 1.0.2)

Installare EldenRingStutterFix è molto facile. Dopo averlo scaricato, bisogna spostare il file d3d12.dll nella cartella di gioco (es. C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\ELDEN RING\Game), quindi lanciare il gioco con l'EAC disattivato.

Per disattivare l'EAC bisogna creare un file chiamato steam_appid.txt con dentro il testo 1245620 e metterlo nella cartella di gioco. Quindi eseguire il file eldenring.exe.

Per disinstallare il fix, cancellate il file d2d12.dll.