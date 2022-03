Morto Celal Kandemiroglu, storico autore di copertine di videogiochi, tra cui quella di Turrican

Abbiamo appreso con grande tristezza che qualche giorno fa è morto Celal Kandemiroglu all'età di 69 ani, storico disegnatore, autore di alcune splendide copertine di giochi classici, come quella di Turrican, o del più recente Sacred.

Nato in Turchia nel 1953, Celal Kandemiroglu era attivo soprattutto in Germania, dove collaborò con team quali Magic Bytes, Thalion Software, Rainbow Arts e tanti altri. La sua fama si spinse anche oltre il territorio tedesco, portandolo a collaborare con diversi editori internazionali.

Tra le sue copertine più famose ci sono sicuramente quelle realizzate per Rainbow Arts, come il già citato Turrican, ma anche Z-Out, Turrican 2 e 3, Legend of Faerghail e tante altre.

Oltre alle copertine, Kandemiroglu lavorò anche alla grafica di diversi giochi, come Fate: Gates of Dawn, Sacred, Zeus e tanti altri ancora.

Un altro pezzo di storia dei videogiochi che se ne va.