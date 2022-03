The Stanley Parable: Ultra Deluxe trailer e data d'uscita ufficiale su console e PC

The Stanley Parable: Ultra Deluxe torna a mostrarsi in un nuovo trailer che annuncia anche la data d'uscita ufficiale per il gioco in arrivo su PC e console: arriverà il 27 aprile 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il gioco è una versione arricchita ed espansa dell'ottimo originale: quest'ultimo è un'avventura in prima persona che è diventato una sorta di fenomeno nell'ambito indie alla sua uscita nel 2013, rimanendo un punto di riferimento importante per le avventure narrative.

La storia racconta di Stanley, che un giorno si accorge che tutti i colleghi del suo ufficio sono scomparsi e decide di esplorare in giro per capire cosa sia successo, dando il via a una serie di eventi piuttosto strani. La particolarità del gioco è che abbatte costantemente la quarta parete rivolgendosi direttamente al giocatore e giocando con lui e con le regole standard del videogioco.

In The Stanley Parable nulla segue le consuetudini dell'interazione e della narrazione, costruendo una storia strana che stupisce continuamente il giocatore con trovate interessanti. La nuova edizione Ultra Deluxe contiene tutti gli elementi originali e anche nuovi contenuti, nuove scelte e nuovi segreti da scoprire.

Inoltre, The Stanley Parable: Ultra Deluxe si presenta anche migliorato sul fronte tecnico, con alcune rielaborazioni grafiche per farlo figurare al meglio anche sulle piattaforme di nuova generazione, con l'aggiunta anche di alcune caratteristiche per l'accessibilità e localizzazioni del testo in-game.