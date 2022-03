Pokémon, novità in arrivo a breve per la leaker Tiffany Treadmore

Pokémon vedrà l'arrivo di novità a breve, stando a quanto riportato su Twitter dalla nota leaker camgirl Tiffany Treadmore. "Sì, presto ci saranno novità su Pokémon", ha scritto la donna, senza però fornire ulteriori dettagli.

È passato appena un mese dall'annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma sappiamo che il gioco approderà su Nintendo Switch nel corso di quest'anno ed esiste dunque la possibilità che gli sviluppatori ci aggiornino proprio su questo progetto.

Tuttavia il franchise dei Pokémon conta diverse produzioni, dunque non è chiaro se eventuali novità riguarderanno giochi già in commercio, che potrebbero ricevere ulteriori contenuti come fatto finora.

In un altro tweet, la leaker ha pubblicato una GIF con il classico meme di John Travolta / Vincent Vega confuso di fronte al logo del Nintendo Direct, ma un nuovo appuntamento del genere appare improbabile a così breve distanza dall'ultima trasmissione.

Come al solito, scopriremo come stanno le cose nei prossimi giorni: se è vero che la Treadmore parla di novità imminenti, quantomeno non dovremo attendere più di tanto per conoscere la verità.