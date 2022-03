Meta Quest Gaming Showcase annunciato: data e ora per l'evento dedicato alla VR

Meta ha annunciato data e ora per il Meta Quest Gaming Showcase, ovvero un evento interamente dedicato ai videogiochi in VR secondo la divisione Oculus di Meta: si terrà il 20 aprile 2022, alle ore 10 PST che dovrebbero corrispondere alle ore 19:00 italiane.

Il Meta Quest Gaming Showcase è un evento incentrato sui giochi, per quel che riguarda i prodotti di Meta Quest, ovvero Oculus Quest, Rift e tutto quello che circonda i visori in questione. La presentazione sarà trasmessa in diretta su Facebook, YouTube, Twitch e Oculus TV a partire dalle ore 19:00 del 20 aprile 2022 e ne seguiremo lo svolgimento, ovviamente.



Si tratta della seconda edizione dell'evento in questione, che è dunque relativamente nuovo per la compagnia, essendo peraltro specificamente dedicato al mondo videoludico. Non ci sono informazioni sui contenuti della presentazione, ma in base a quanto riferito dalla compagnia possiamo aspettarci "nuovi annunci di giochi, video gameplay in anteprima, aggiornamenti su giochi in arrivo il prossimo anno e un sacco di altre sorprese".

Il visore di Meta, in particolare Meta Quest 2, si è rivelato un notevole successo: metà dei giocatori VR lo possiedono, secondo le ultime stime, cosa che lo rende di gran lunga il dispositivo più diffuso, con circa 10 milioni di unità che risultavano vendute a novembre 2021.