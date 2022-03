Fast & Furious: Crossroads verrà rimosso a breve da tutti gli store, per la precisione non sarà più possibile acquistare il gioco in formato digitaale dal 29 aprile 2022: lo ha annunciato Bandai Namco.

Annunciato ai Game Awards 2019, Fast & Furious: Crossroads ha fatto il proprio debutto su PC, PS4 e Xbox One nell'agosto del 2020, venendo però accolto in maniera piuttosto critica dalla stampa internazionale.

"Se avete acquistato il gioco in formato digitale rimarrà disponibile nella vostra libreria e potrete scaricarlo nuovamente in futuro", si legge sul sito ufficiale, e lo stesso accadrà a qualsiasi DLC acquistato prima del 29 aprile 2022.

Il publisher non ne fa menzione, ma probabilmente il motivo della rimozione di Fast & Furious: Crossroads dagli store sta nella scadenza della licenza ufficiale del film, acquistata per la realizzazione del tie-in.

Ad ogni modo non c'è da strapparsi le vesti: come abbiamo scritto nella recensione di Fast & Furious: Crossroads, il titolo offre un'esperienza caotica e approssimativa, tecnicamente datata e piuttosto breve.