Xbox: Microsoft rimuove la condivisione diretta di contenuti su Twitter da console

Microsoft sta rimuovendo la possibilità di condividere su Twitter video e screenshot direttamente dalle proprie console, dunque Xbox Series X|S e Xbox One. Gli utenti che stanno testando l'ultimo update della dashboard devono infatti prima caricare i contenuti tramite la funzione "mobile sharing", il che richiede un passaggio aggiuntivo che rende il tutto meno immediato e funzionale.

La novità è stata segnalata dalle pagine di Windows Central, che ha condiviso anche un'immagine della nuova dashboard, in cui possiamo notare come le condivisioni su Twitter, così come quelle su Instagram, Whatsapp e Facebook, ora devono passare tramite la funzione mobile sharing.

In altre parole, per postare un'immagine o un video registrati con il Game DVR delle console Xbox è necessario prima inviarlo al proprio smartphone e da lì caricarla sui social, il che rende il tutto decisamente meno immediato, un aspetto importante quando si parla di condivisione di contenuti.

Al momento non è chiaro come mai Microsoft abbia apportato questa modifica, che a tutti gli effetti si tratta di un passo indietro. Windows Central ipotizza che la decisione potrebbe essere stata presa per via dello scarso numero di contenuti postati su Twitter dai giocatori o per un'eventuale tassa che la compagnia deve pagare per avere accesso alle API del social direttamente dalle console, ma queste sono solo speculazioni.