Fortnite, Capitolo 3 Stagione 2: data e ora di lancio per un leaker

Fortnite vedrà a breve il lancio della Stagione 2 del Capitolo 3: in attesa di un annuncio ufficiale con i dettagli da parte di Epic Games, un leaker ha rivelato data e ora di uscita della season: il 20 marzo alle 7.00.

La nuova stagione potrebbe vedere il debutto di Doctor Strange in Fortnite, stando agli ultimi rumor, ma una cosa è certa: in corrispondenza dell'update si verificherà un down dei server per qualche tempo, si prevede dalle 7.00 alle 11.00 o giù di lì.

Esaurite le tempistiche tecniche necessarie agli sviluppatori per aggiornare l'esperienza lato server, i giocatori potranno scaricare un update e partire dunque con la Stagione 2 e le sue immancabili novità, ancora avvolte dal mistero.

Probabilmente in concomitanza con il debutto della nuova season assisteremo anche alla pubblicazione di un trailer cinematografico come quelli a cui Epic Games ci ha ormai abituati, davvero simpatici e ben fatti.