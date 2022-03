Fortnite: Doctor Strange sta per arrivare nel battle royale, per un rumor

Doctor Strange potrebbe essere il prossimo personaggio in dirittura d'arrivo sull'isola di Fortnite, stando ad alcune indiscrezioni emerse in rete in queste ultime ore. Se confermate, significa che a breve i giocatori potranno vestire i panni del celebre eroe Marvel durante i match della Stagione 2 del battle royale di Epic Games grazie a una nuova skin.

L'informazione arriva da Shiina, noto leaker e fonte molto affidabile quando si tratta di Fortnite, che afferma che stando alle sue fonti Doctor Strange sarà il protagonista della prossima collaborazione tra Marvel ed Epic Games. Dello stesso avviso a quanto pare è anche un altro noto gola profonda, Tabor Time, che avrebbe suggerito il crossover ripetendo continuamente la parola "strange" nel suo ultimo video.

Come al solito precisiamo che si tratta di indiscrezioni senza conferma ufficiale. Detto questo non ci meraviglieremo se verranno confermate, dato che tanti altri eroi Marvel, come ad esempio Spider-Man, sono già arrivati su Fortnite sotto forma di skin.

Non solo, a maggio sarà disponibile il nuovo film Dottor Strange nel Multiverso della Follia, dunque un possibile crossover con Fortnite potrebbe benissimo rientrare nei piani della campagna promozionale che precederà il debutto nelle sale cinematrografiche della pellicola.