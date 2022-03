Star Wars Eclipse uscirà nel 2027? La risposta di Quantic Dream

Con un'email inviata alla redazione di GamesRadar, Quantic Dream ha risposto ai rumor che vogliono Star Wars Eclipse in uscita non prima del 2027 a causa delle difficoltà dello studio nell'assumere nuovo personale.

Come riportato in una precedente notizia, un report di Xfire realizzato dal noto giornalista e insider Tom Henderson, affermava che i lavori su Star War Eclipse stanno procedendo a rilento a causa delle difficoltà dello studio nell'assumere nuovi sviluppatori qualificati per portare avanti i loro progetti. Nell'articolo in questione si parlava di ben 67 posti disponibili, dei quali buona parte già disponibili da mesi o anni e per posizioni "senior". Per questo motivo la data interna di Star Wars Eclipse potrebbe essere slittata fino al 2027 o il 2028, secondo Henderson.

Star Wars Eclipse, un'immagine tratta dal primo trailer ufficiale

GamesRadar afferma che l'email di Quantic Dream sembrerebbe essere stata inviata in proprio in risposta a questo report. Tuttavia la spiegazione del portavoce dello studio non è particolarmente esaustiva e fondamentalmente si limita ad affermare che la data di uscita di Star Wars Eclipse non è stata rinviata perché di fatto non ne è mai stata annunciata una.

"Star Wars Eclipse non è stato rinviato perché Quantic Dream non ha mai annunciato o promesso una finestra di lancio per il titolo. Le assunzioni rimangono attive mentre lo studio lavora a Star Wars Eclipse, la pubblicazione di titoli di terze parti e progetti non ancora annunciati", dichiara il portavoce, che successivamente cita i dati condivisi dallo studio giusto poche ore fa, da cui abbiamo appreso che la forza lavoro di Quantic Dream è aumentata del 50% nel 2021 e sono stati registrati utili da record.

In ogni caso, le informazione condivise oggi da Quantic Dream sembrerebbero smentire l'ipotesi che lo studio stia riscontrando difficoltà nell'assumere nuovi sviluppatori, il che già di per sé è una buona notizia e fa ben sperare per i progetti a cui sta lavorando.