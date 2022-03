Instagram: in arrivo gli NFT sulla piattaforma social di Meta, conferma Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO di Meta (ex Facebook) ha svelato durante la SXSW 2022 che Instagram nel prossimo futuro darà il benvenuto agli NFT, con gli utenti della piattaforma social che potranno dunque importare quelli già in loro possesso così come crearne nuovi di zecca.

"Stiamo lavorando per portare gli NFT su Instagram nel prossimo futuro", ha affermato Zuckerberg, che tuttavia non ha approfondito in che modo verranno introdotti, limitandosi a suggerire che gli utenti potranno mostrare ai propri follower quelli già in loro possesso e ottenerne di nuovi.

"Non sono pronto ad annunciare nulla di preciso su come sarà. Ma nei prossimi mesi, verrà aggiunta su Instagram la possibilità di importare alcuni dei vostri NFT e si spera nel tempo di essere in grado di crearne di nuovi all'interno di questo ambiente".

Gli NFT sono dei token digitali non-fungibili, ovvero beni non replicabili e la cui proprietà viene certificata attraverso una blockchain. Un NFT dunque è unico e con un solo proprietario, che volendo può decidere di venderlo o regalarlo a un'altra persona.

Questo concetto applicato a un ambiente social prolifico come quello di Instagram potrebbe portare a risultati decisamente interessanti. Zuckerberg come visto è stato abbastanza avaro di dettagli in merito, ma stando alle sue parole non dovremo attendere a lungo per saperne di più.