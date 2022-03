Tiny Tina's Wonderlands: requisiti di sistema minimi e raccomandati svelati

A pochi giorni dal lancio, Gearbox ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off di Borderlands in salsa fantasy in arrivo questo mese.

Ecco i requisiti di sistema minimi e raccomandati di Tiny Tina's Wonderlands:

Minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : AMD FX-8350 o Intel i5-3570

: AMD FX-8350 o Intel i5-3570 GPU : AMD Radeon RX470 o Nvidia GeForce GTX 960 4GB

: AMD Radeon RX470 o Nvidia GeForce GTX 960 4GB RAM : 6GB RAM

: 6GB RAM DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio d'archiviazione: 75GB

Raccomandati

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : AMD Ryzen 5 2600 o Intel i7-4770

: AMD Ryzen 5 2600 o Intel i7-4770 GPU : AMD Radeon RX 590 8GB o Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 590 8GB o Nvidia GeForce GTX 1060 6GB RAM : 16GB RAM

: 16GB RAM DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio d'archiviazione: 75GB

Come possiamo notare i requisiti hardware non sono particolarmente esosi per quanto riguarda CPU e GPU, dunque il Tiny Tina's Wonderlands dovrebbe girare bene anche su configurazioni PC con qualche anno sulle spalle.

Vi ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile a partire dal 25 marzo 2022, anche per PS5, Xbox Series X|S e PS4. Di recente Gearbox ha svelato le novità in arrivo dopo il lancio con i contenuti del Season Pass, tra cui nuove aree, nemici e una settima classe giocabile.