ID@Xbox, tutti i giochi e gli annunci dell'evento indie Microsoft

L'evento ID@Xbox si è concluso poco fa e sono tanti i giochi e gli annunci presentati nel corso dello streaming che ormai tradizionalmente Microsoft dedica alle produzioni indie in arrivo su PC e Xbox.

Ad aprire le danze è stato il trailer di Lost Eidolons, l'accattivante strategico ad ambientazione medievale in uscita questa estate, dopodiché è stata la volta del trailer di lancio di Tunic, disponibile su Xbox Game Pass a partire da oggi.

Chinatown Detective Agency ha presentato con un video la sua protagonista, un'investigatrice che si muove nella Singapore del 2037, mentre il trailer di Cursed to Golf ci ha catapultato nelle peculiari atmosfere di questo mix fra sport e roguelike.

È stata quindi la volta di Trek to Yomi, che ha finalmente un periodo di uscita e si è mostrato con alcune sequenze di gameplay, così come il film interattivo Immortality, che sarà disponibile in estate.

ACE Team ha presentato un nuovo trailer del gameplay di Clash: Artifacts of Chaos, quindi è stata la volta di Escape Academy e There is no Light, l'action top-down post-apocalittico di Zelart.

L'evento si è chiuso con i trailer dell'action survival Voidtrain, il jRPG Whalefall, lo strategico a base di carte collezionabili Floppy Knights e il mix fra RPG e wrestling WrestleQuest, nonché con un video sui giochi disponibili dal day one su Xbox Game Pass.