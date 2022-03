Immortality: gameplay trailer e periodo di uscita dall’ID@Xbox Showcase di marzo 2022

Durante l'ID@Xbox Showcase che si sta svolgendo in questi minuti è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Immortality, nuovo gioco realizzato da Sam Barlow, creatore di Her Stories e Telling Lies. Per l'occasione è stato svelato anche il periodo di uscita, fissato per il corso di quest'estate per PC e Xbox Series X|S. Il gioco sarà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.

Il filmato presenta il gioco come il primo di una trilogia di film interattivi, in cui dovremo indagare sulla scomparsa della star del cinema Marissa Marcel. Cosa le è successo e che fine hanno fatto i tre film (fittizi) che ha girato? Per scoprirlo dovremo scovare indizi indagando in filmati di repertorio dell'artista e non solo, proprio come se fossimo dei detective.

Come già svelato in precedenza, i tre film fittizi al centro delle avventure di Immortality sono: