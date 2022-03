Trek to Yomi: periodo di uscita e gameplay trailer dall’ID@Xbox Showcase di marzo 2022

Durante il corso dell'ID@Xbox Showcase di marzo 2022 che si sta svolgendo in questi minuti abbiamo visto nuovamente Trek to Yomi in un gameplay trailer ricco d'azione e combattimenti all'arma bianca. Per l'occasione è stato annunciato anche il periodo di uscita, fissato per il corso della primavera 2022.

Nel filmato vediamo diverse sequenze di combattimento in cui il protagonista si fa strada tra gli avversari con rapide combo con la katana e sfruttando, quando possibile, l'ambiente circostante, un elemento che a quanto pare sarà determinante nelle dinamiche di gioco.

Trek to Yomi è un action game ambientato nel Giappone medievale, caratterizzato da uno stile grafico in bianco e nero, ispirato, per stessa ammissione degli sviluppatori di Flying Wild Hog, ai film classici di Kurosawa e combattimenti frenetici. Come accennato in apertura sarà disponibile durante il corso della primavera per Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5 e PS4. Al lancio sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC.