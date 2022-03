Cursed to Golf: trailer del rogue-lite golfistico dell'ID@Xbox

Durante l'ID@Xbox abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Cursed to Golf, un gioco sportivo rogue-like. Potete vedere il filmato qui sopra.

In questo gioco dovremo completare una serie di percorsi dallo stile unico all'interno dei quali un colpo sbagliato potrà farci morire. Saremo infatti intrappolati in una sorta di purgatorio a tema golf e dovremo sfruttare una serie di potenziamenti per completare ogni area. Potremo ad esempio congelare l'acqua, usare delle superfici rimbalzanti e dovremo combattere anche contro dei boss.

Cursed to Golf ci darà un numero massimo di colpi per ogni percorso (ma potremo distruggere delle statue lungo il percorso per ottenere colpi extra). In termini di difficoltà, gli sviluppatori affermano che in quanto rogue-lite sarà un gioco con un livello di sfida non banale e in caso di fallimento si dovrà ripartire da capo, ottenendo nuovi potenziamenti. I singoli percorsi non sono creati proceduralmente, ma ad ogni nuova partita troveremo nuove buche di fronte a noi.

