Tunic: trailer di lancio e voti delle recensioni internazionali, disponibile su Game Pass ora

Durante l'ID@Xbox, Microsoft ha svelato al mondo il trailer di lancio di Tunic, il gioco zelda-like per PC e Xbox. L'avventura è ora disponibile anche su Game Pass, informazione non nota fino ad oggi. Inoltre, abbiamo modo di vedere i voti delle recensioni internazionali.

Partiamo però dalla nostra recensione, nella quale vi abbiamo spiegato che "Tunic è uno dei tributi più appassionati che abbiamo mai avuto modo di provare verso la serie The Legend of Zelda, in particolare A Link to the Past, cui somiglia in moltissimi aspetti e a cui porge rispetto ogni volta che può. Sembra essere per prima cosa un atto d'amore, quindi un'opera a se stante. Se vogliamo qui ci sono tutta la sua bellezza e i suoi limiti: da un lato riesce ad avvicinarsi al suo oggetto di venerazione, dall'altro non sembra mai volersene davvero distaccare, se non in qualche riuscita diversione stilistica. In ultima istanza il viaggio non c'è dispiaciuto per niente, nonostante lo avessimo in buona parte già fatto."

Tunic

I primi voti internazionali di Tunic sono mediamente molto positivi: