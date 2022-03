Crusader Kings 3, vendite a quota 2 milioni di copie per il gioco Paradox

Crusader Kings 3 ha totalizzato vendite per 2 milioni di copie: lo ha annunciato Paradox Interactive, quando mancano ormai pochi giorni al debutto del gioco su PS5 e Xbox Series X|S, fissato al 29 marzo.

Dopo il traguardo del primo milione di copie vendute per Crusader Kings 3, stabilito al lancio, l'RPG continua dunque a crescere ed è uno dei prodotti Paradox che ha raggiunto i due milioni di unità più velocemente di sempre.

"Un gioco dalla varietà quasi infinita e dal potenziale per lo story-telling, Crusader Kings III - lanciato con il plauso della critica - è riuscito a raggiungere una nuova generazione di giocatori di strategia", si legge nel comunicato stampa.

I festeggiamenti, ad ogni modo, non si fermano qui: anche la prima espansione, Royal Court, ha avuto un grande successo, vendendo un milione di copie. Il pacchetto introduce nuovi modi per governare il regno e alcune interessanti modifiche al gameplay.

"Due milioni di unità vendute sono un'enorme traguardo per noi nel team di Crusader Kings," ha dichiarato il Game Director, Alex Oltner. "È un forte voto di fiducia da parte della community in generale e siamo felicissimi che i nostri giochi possano raggiungere un pubblico così ampio."

"Questo è un bene non solo per noi, ma per i giochi di strategia in generale, credo. Abbiamo grandi progetti per CK3 ed è bello sapere che così tante persone intraprenderanno questo viaggio con noi."