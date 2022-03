Chinatown Detective Agency, nuovo trailer da ID@Xbox per l'avventura cybernoir

Chinatown Detective Agency, l'interessante avventura in stile cybernoir sviluppata da General Interactive, è stata mostrata con un nuovo trailer durante l'evento ID@Xbox.

Il video presenta Amira Darma, la protagonista del gioco: una detective che si trova a operare nel difficile scenario della Singapore del 2037, fra insegne al neon e tipi poco raccomandabili che affollano le strade della metropoli.

L'ambientazione è decisamente inquietante: un mondo sopravvissuto a disastri economici, che potremo esplorare con l'obiettivo di portare avanti le nostre indagini, viaggiando verso nuove città per poi tornare nel quartier generale e fare il punto.

Amira dovrà insomma dar fondo a tutte le proprie risorse, sfruttare il suo grande intuito e spendersi in numerose sessioni investigative per far portare a casa il risultato, e noi dovremo aiutarla a riuscirci.

Chinatown Detective Agency sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, Xbox One e Nintendo Switch, scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass.