Clash: Artifacts of Chaos, trailer del gameplay a ID@Xbox per il gioco ACE Team

Clash: Artifacts of Chaos, il nuovo gioco sviluppato da ACE TEAM, è stato mostrato con un trailer del gameplay durante l'evento ID@Xbox, con tanto di commento degli autori.

Annunciato lo scorso luglio, Clash: Artifacts of Chaos farà il proprio debutto a giugno su PC e console, proiettandoci nel mondo primitivo e insidioso di Zenozoik.

Al comando di Pseudo, un guerriero intenzionato a ritrovare un manufatto del caos, dovremo esplorare l'ampio scenario e interagire con svariati personaggi, ma anche affrontare avversari man mano più potenti.

Gli scontri in Clash: Artifacts of Chaos partono con un gioco di dadi in cui vengono utilizzati manufatti dotati di particolari proprietà, quindi si spostano sul piano fisico fra arti marziali, blocchi, schivate e manovre devastanti.

Oltre alla campagna single player, il titolo di ACE Team includerà anche una modalità cooperativa per tre partecipanti e una modalità competitiva in arena per determinare il guerriero più forte.