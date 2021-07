Clash: Artifacts of Chaos annunciato con un trailer

Durante il Nacon Connect 2021 è stato annunciato con un trailer Clash: Artifacts of Chaos, il nuovo gioco dagli sviluppatori cileni di ACE Team. Si tratta di un'avventura ambientata in un mondo fantastico, in cui il giocatore interpreta Pseudo, un potente guerriero desideroso di trovare i manufatti del Caos. Come il titolo fa capire, si tratta di un ritorno ideale allo stile visto nella serie Zeno Clash, anche se con alcune differenze sostanziali e un eroe completamente nuovo.

Il trailer di annuncio si trova in testa alla notizia. Leggiamo anche la descrizione ufficiale di Clash: Artifacts of Chaos:

I misteri di Zenozoik

Stai per scoprire un mondo strano e inospitale. Nel corso della tua missione incontrerai personaggi insoliti, vedrai paesaggi mozzafiato e svelerai antichi segreti.

Il protettore e il protetto

Pseudo è un guerriero formidabile. Nonostante il suo atteggiamento da duro, è perseguitato dai ricordi e ha scelto di vivere lontano dalla civiltà. La sua pacifica esistenza viene sconvolta quando incontra un piccolo orfano i cui incredibili poteri curativi hanno attirato l'attenzione di Gemini, la terribile Signora dei Manufatti. Non potendo permettere che il Ragazzo affronti una tale minaccia da solo, Pseudo decide di proteggerlo, senza però rendersi conto che ci sono enormi forze in gioco.

L'unica legge

Su Zenozoik vige una sola legge. Secondo un'antica usanza, le regole di combattimento sono determinate da un gioco di dadi in cui vengono utilizzati manufatti con proprietà molto particolari. Per raggiungere il tuo obiettivo, dovrai cercare il più potente di questi manufatti e combattere rispettando le mutevoli regole del Rituale.

Arti marziali

Per vincere gli scontri in corpo a corpo dovrai padroneggiare tutte le antiche tecniche. Ogni guerriero, per quanto forte, ha dei punti deboli. Afferra i tuoi nemici, blocca i loro colpi, stordiscili e schiva gli attacchi: ogni occasione sfruttata ti avvicinerà alla vittoria, ma gli errori potranno essere fatali. Per abbattere gli avversari più potenti dovrai perfezionare le tue abilità.

Una sole notte con stelle infinite

Ogni notte i sogni di Pseudo sono così realistici da prendere vita. Entra nel suo misterioso mondo onirico e affronta un'avventura multigiocatore. Gioca nella modalità cooperativa per un massimo di tre giocatori o sfida gli altri giocatori in combattimenti nell'arena.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Clash: Artifacts of Chaos è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Uscirà a giugno 2022, quindi c'è ancora tempo prima di giocarci.