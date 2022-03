There is no Light: trailer gameplay dall'ID@Xbox di marzo 2022

Durante l'ID@Xbox è stato mostrato il trailer di There is no Light, in arrivo quest'anno su PC (Steam), Xbox One e PlayStation 4.

Si tratta di un gioco d'azione con visuale dall'alto. Il personaggio è in grado di fare schivate e attaccare con la propria arma. Dovremo scontrarci contro dei cannibali, in mappe verticali e colme di nemici. Gli scontri sono rapidi e forse anche un poco caotici, nel mezzo di effetti visivi legati agli attacchi, al fuoco e alle mosse speciali del nostro personaggio. Non mancheranno ovviamente bossfight complesse, con nemici in grado di attaccare e schivare rapidamente. Dovremo mettere alla prova i nostri riflessi.

La descrizione ufficiale recita: "Dopo una catastrofe globale, i resti della civiltà umana hanno costruito una nuova società religiosa tra le rovine del sottosuolo desolato. Hanno dimenticato la luce del sole e ora seguono ciecamente il Nuovo Dio - La Grande Mano. Una volta ogni pochi anni, La Mano scende tra la gente della Stazione Centrale e porta via i neonati scelti al mondo nascosto dietro i cancelli del Santuario. L'Eroe intraprende un pericoloso viaggio attraverso questo mondo ostile per trovare un modo per aprire i cancelli e riportare indietro suo figlio."

There is no Light è stato annunciato due anni fa e pare che sia quasi pronto all'uscita. Diteci, cosa ne pensate di questo trailer?

Vi ricordiamo che durante l'ID@Xbox è stato mostrato anche Tunic, Cursed to Golf ed Escape Academy.