Xbox Game Pass: trailer dei 4 giochi disponibili al D1 annunciati all'ID@Xbox di marzo 2022

Durante l'ID@Xbox sono stati svelati quattro nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal D1. Ecco tutti i dettagli sui giochi pubblicati da Fellow Traveller. Potete vedere un trailer qui sopra.

I giochi in arrivo su Xbox Game Pass sin dal D1, annunciati all'ID@Xbox di marzo 2022, sono:

Paradise Killer - disponibile ora

Kraken Academy!! - 22 marzo

Citizen Sleeper - "presto disponibile"

Beacon Pines - "presto disponibile"

Paradise Killer è un gioco open world in prima persona nel quale dobbiamo risolvere un omicidio. Kraken Academy!! è un'avventura narrativa in pixel art nella quale dovremo salvare il mondo. Citizen Sleeper è un gioco di ruolo narrativo in una cittadella spaziale. Beacon Pines è un'avventura narrativa carina e inquietate.

