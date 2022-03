Genshin Impact, Update 2.6: data e orario della diretta su Twitch

miHoYo ha annunciato una nuova diretta sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, dove verranno svelate le novità in arrivo con l'Update 2.6. L'appuntamento è fissato alle 13:00 italiane di venerdì 18 marzo 2022.

Come al solito, possiamo aspettarci una diretta ricca di novità sui contenuti in arrivo con il prossimo aggiornamento, di cui in realtà sono stati resi noti diversi dettagli nelle scorse settimane. Sappiamo per certo che l'Update 2.6 introdurrà Kamisato Ayato come personaggio giocabile. Stando ad alcuni leak, assieme ad Ayato nella prima fase dell'aggiornamento sarà disponibile anche la rerun del banner di Venti, il che si tratta di un'ottima notizia per chi non lo ha ottenuto in precedenza.

Sappiamo inoltre che verrà aggiunta la nuova area The Chasm, dunque con nuove sfide, boss, missioni e tesori da scovare. E chissà, magari avremo anche delle informazioni sulla localizzazione in italiano di Genshin Impact, incrociamo le dita.

Inoltre, durante la diretta come al solito miHoYo distribuirà nuovi codici promozionali per riscattare Primogem e altre risorse utili gratuitamente, che ovviamente riporteremo sulle nostre pagine, assieme a tutte le novità annunciate.

Vi ricordiamo dunque che l'appuntamento è fissato alle 13:00 di venerdì 18 marzo 2022, come al solito riporteremo sulle nostre pagine le novità principale dell'Update 2.6 di Genshin Impact e gli immancabili codici promozionali.