WrestleQuest: trailer d’annuncio dall’ID@Xbox Showcase, è un mix tra GDR e wrestling

Durante l'ID@Xbox Showcase di marzo 2022 che si sta svolgendo in questi minuti è stato annunciato WrestleQuest con un trailer. Si tratta di un nuovo gioco di ruolo realizzato da Skybound Games e Mega Cat Studios per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Al momento il gioco è sprovvisto di una data di uscita precisa, ma sappiamo che sarà disponibile durante il corso dell'estate 2022.

WrestleQuest, come potrete vedere nel trailer qui sopra promette di catturare lo spirito e la passione per il wrestling, celebrando questo panorama con alcuni personaggi basati su celebri wrestler degli anni '80 e '90 come Randy Savage, ma il tutto nell'ottica di un gioco di ruolo a turni con uno stile retro.

Come accennato in precedenza ci saranno diversi wrestler piuttosto famosi. Al momento quelli annunciati sono: "Macho Man" Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake "The Snake" Roberts, Diamond Dallas Page e Jeff Jarrett.