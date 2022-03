Whalefall: trailer d’annuncio del JRPG di Whitethorn Games dall’ID@Xbox Showcase

Durante il corso dell'ID@Xbox Showcase di marzo 2022 è stato annunciato Whalefall con un trailer. Si tratta di un JRPG realizzato da Whitethorn Games, autori di Calico e Lake, ispirato a classici come Paper Mario, Bravely Default, Suidoken e Final Fantasy.

Whalefall ancora non ha una data di uscita, con il gioco che è ancora in pieno sviluppo. Potrete supportare il progetto, se vi interessa, grazie alla campagna Kickstarter in corso a questo indirizzo. Il primo filmato ufficiale offre anche qualche sequenza di gameplay con combattimenti e dialoghi tra i personaggi.

Di seguito la descrizione di Whitefall dalla pagina Steam:

"Ambientato nell'antico mondo di Osfeld, Whalefall è caratterizzato da un universo fantasy originale in cui animali gentili vagano per i cieli. Una volta ogni secolo, la vita di una balena finisce e cade con grazia a terra nelle lande di Baleen, dove presto scoppia un conflitto per ottenere i loro preziosi resti. "

"Ma questa volta è diverso. La Legione Stoneshield, nel vano tentativo di ripristinare il perduto Impero della Catena di Ferro e prendere il controllo di tutta Osfeld, ha preso in mano la situazione. La malvagia Regina Lucretia e i suoi ingegneri, con l'aiuto dei Faceless, hanno progetto un enorme cannone di pietra e abbattuto una balena celeste."

"Il cataclisma creato con la caduta della bestia, fa precitare Osfeld nel caos, con Coty, una giovane recluta, che si ritrova nella situazione impossibile di guidare come capo le forze di Riverwatch, l'ultima forza di resistenza rimasta delle nazioni di Skygazer, che in precedenza viveva in pace."

"Recluta amici, fatti dei nemici, costruisci storie d'amore, combatti, livella, personalizza ed esplora la tua strada attraverso un JRPG indipendente in tre atti di Whitethorn Games e metti fine alla tirannia della legione Stoneshield."

"I combattimenti di Whalefall prendeno la forma di un tradizionale gioco di ruolo giapponese (JRPG). Il combattimento a turni, la selezione delle mosse, l'equipaggiamento del personaggio, il livellamento e la personalizzazione sembreranno familiari ai fan del genere, pur essendo accessibile a coloro che non ne hanno mai giocato uno. Abbiamo cercato di bilanciare l'accessibilità e la facilità d'uso di Paper Mario con i movimenti dinamici e vivaci della telecamera e i combattimenti tesi di Bravely Default. Un sistema di preparazione unico premia il pensiero strategico e l'anticipazione dei movimenti nemici semplicemente usando le abilità più forti!"