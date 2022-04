Apple, visore AR/VR sempre più vicino: iOS 16 pieno di riferimenti al dispositivo?

Il tanto chiacchierato visore AR/VR di Apple sembra sempre più vicino: stando alle fonti di Bloomberg, la beta di iOS 16 sarebbe piena di riferimenti al dispositivo.

Di recente hanno cominciato a circolare diverse voci sul fatto che i test sul visore VR/AR di Apple siano stati completati, il che suggerirebbe un'uscita entro quest'anno, e le informazioni riportate dal giornalista Mark Gurman vanno nella stessa direzione.

"Per quanto ne so, un lancio del visore a giugno è probabilmente ancora fuori questione, ma mi è stato riferito che le versioni beta di iOS 16, nome in codice Sydney, sono piene diriferimenti al dispositivo e alle sue interazioni con iPhone", ha scritto Gurman.

Apple, un render del visore AR/VR

La maggior parte di queste informazioni suggerisce un probabile debutto imminente del visore, il cui lancio potrebbe avvenire fra quest'anno e il prossimo, ma con la possibilità che Apple presenti ufficialmente alcune parti del progetto in anticipo, ad esempio il sistema operativo rOS.

La sensazione è che dunque un nuovo evento organizzato dalla casa di Cupertino potrebbe arrivare a breve e cominciare a spianare la strada per il visore AR/VR.