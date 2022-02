Apple, visore VR/AR: test completati, uscita confermata nel 2022?

Pare che Apple abbia completato i test produttivi sul suo chiacchierato visore VR/AR, il che significa che l'ipotesi di un'uscita del dispositivo nel corso del 2022 sarebbe effettivamente plausibile. È così che andranno le cose?

Non è la prima volta che il visore viene dato in uscita nel 2022, anzi: diversi analisti si sono espressi a favore di tale periodo di lancio, come Ming-Chi Kuo lo scorso novembre, ed è chiaro che in tal caso l'azienda potrebbe organizzare presto una presentazione ufficiale.

I test condotti da Apple hanno stabilito che il visore rispetta i criteri qualitativi a cui siamo ben abituati, e la notizia relativa alla loro conclusione arriva da fonti attendibili, collocate all'interno della filiera produttiva.

Apple, un render del visore VR/AR

A frenare eventualmente i progetti della casa di Cupertino potrebbe essere la ben nota crisi dei semiconduttori, che si protrae ormai da tempo ma non si è ancora risolta. Assemblare il visore in queste condizioni non sarà semplice.

Parliamo peraltro di un dispositivo molto costoso, si vocifera addirittura di un prezzo pari a 3.000 dollari ma di una tecnologia che giustificherebbe tali cifre grazie a un display 8K e a un design ultraleggero.