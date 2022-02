Africa Games Week inizia domani 23 febbraio, con Xbox, PlayStation, Ubisoft, Nintendo e tanti altri

Inizia domani 23 febbraio 2022 l'Africa Games Week, il più grande evento a tema videoludico del continente africano. Si svolgerà a Città del Capo e durerà fino al 25 febbraio 2022. Alla manifestazione parteciperanno compagnie quali Xbox, PlayStation, Ubisoft, Unity, Nintendo, Sega, Focus, Devolver, Landfall e tante altre ancora.

Africa Games Week, il logo della manifestazione

L'Africa Games Week sarà sostanzialmente un raduno di sviluppatori di videogiochi africani siti nel continente o attivi nel resto del mondo. Ne interverranno più di 150. Sarà inoltre un evento ibrido, che si svolgerà un po' in presenza e un po' virtualmente sulla piattaforma dell'evento.

"L'Africa Games Week 2022 riunisce rappresentanti dell'industria e della comunità di gioco, creatori, sviluppatori ed editori da tutta l'Africa per incontrarsi e connettersi durante 3 giorni", dice Bowden. "Il nostro programma si concentra sulla creazione di opportunità più personali per la connessione e la condivisione di risorse tra le più grandi menti dell'industria del gioco africano; un altro motivo per cui andare completamente virtuale nel 2021 avrebbe sminuito il valore dell'evento. Speriamo che questo favorisca le partnership nella crescita dell'industria africana del Game Dev a livello locale e internazionale".

Foto da una passata edizione dell'Africa Games Week

Geordin Hill-Lewis, sindaco della Città del Capo, dice che sono orgogliosi di sostenere ed essere la città ospitante dell'Africa Game Week. "Il gioco sta rapidamente diventando uno dei settori più importanti e innovativi della tecnologia. È un'area che attraversa varie industrie, creando soluzioni nell'intrattenimento e nell'educazione, e ha il potenziale per investimenti e grandi opportunità di creazione di posti di lavoro."

"Come Città del Capo, il nostro obiettivo è quello di fornire un maggiore sostegno a questa industria, compresa la messa in atto di infrastrutture e altri meccanismi che consentono di crescere. Il nostro sostegno a eventi come l'Africa Games Week ha lo scopo di garantire che gli sviluppatori di giochi, soprattutto i giovani, abbiano piattaforme per mostrare il loro lavoro, incontrando anche esperti del settore che possono elevare le loro competenze."

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

L'Africa Games Week 2022 è l'evento ombrello per più sotto-eventi.

La conferenza Make Games Africa - Business of Gaming è affiancata dal Nordic Game Discovery Contest (Svezia) e presenterà la A MAZE (Berlino) Train Jam, che si è svolta online nel dicembre 2021.

Africa StreamCon, una conferenza e un incontro per i creatori di contenuti africani e internazionali, riunisce agenzie pubblicitarie, piattaforme, marchi, avvocati e creatori per spiegare gli uni agli altri come vedono lo sviluppo dell'industria per creare una prospettiva e obiettivi condivisi.

Games for Change, che autorizza i creatori di giochi e gli innovatori sociali a guidare il cambiamento del mondo reale utilizzando giochi e media coinvolgenti, lancerà il suo capitolo africano durante l'evento di quest'anno; in preparazione per il loro primo evento satellite africano nel 2022.