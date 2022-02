Steam Next Fest Day su Twitch: oggi dedicheremo l'intera giornata alle demo migliori

Oggi è un gran giorno per la redazione di multiplayer.it e per il mondo intero. Dalle 14:00 alle 20:00, live su Twitch, tre impavidi e gagliardi membri della redazione (non ridete): Luca Porro, Francesco Serino e Ragnetta, proveranno in diretta alcune delle demo migliori dello Steam Next Fest per quello che passerà agli annali come lo Steam Next Fest Day!

Quindi avremo:

dalle 14 alle 15.30 Luca Porro

dalle 16 alle 18 Ragnetta

dalle 18 alle 20 Francesco Serino

Tra i giochi provati ci saranno sicuramente Daymare: 1994 Sandcastle, Card Shark, Boundary, Neon White e Batora, ma sicuramente troveremo spazio anche per altri. Quindi, se volete scoprire un po' di titoli indipendenti in uscita nei prossimi mesi, accorrete numerosi, accorrete numerosi!

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!