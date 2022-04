Gran Turismo 7: un video mostra tutti gli easter egg, da Hideo Kojima agli UFO

Il canale YouTube di GTPlanet ha pubblicato un video che mostra tutti gli easter egg e gli omaggi nascosti nei circuiti di Gran Turismo 7. Tra questi ce ne sono alcuni davvero stravaganti, tra cui non possiamo non menzionare gli UFO, il Mostro di Loch Ness e un inaspettato Hideo Kojima sugli spalti.

Gli easter egg sono una da tradizione della serie Polyphony Digital e ovviamente Gran Turismo 7 non fa eccezione. Nel video qui sopra, possiamo ammirare tutti quelli scoperti finora, infatti non è escluso che non ce ne siano degli altri ben nascosti chissà dove.

Buona parte degli omaggi del team di Polyphony Digital si possono scoprire solo sfruttando i replay o la modalità foto in determinati punti delle piste. Ad esempio, a Trial Mountain è possibile individuare il Mostro di Lochness nel lago situato nella parte finale del circuito e un orso dopo il lungo tunnel della pista.

A ovest del circuito Mount Panorama, invece, aguzzando la vista e con un po' di fortuna è possibile individuare un UFO intento a catturare una povera mucca con un raggio gravitazionale. Non mancano poi varie citazioni ai membri di Polyphony Digital e non. Ad esempio, sugli spalti di diversi circuiti di tanto in tanto si può intravedere un NPC con le fattezze del celebre game designer Hideo Kojima.

Vi è capitato di imbattervi in uno degli easter egg mostrati nel video? Fatecelo sapere nei commenti.

Di recente Gran Turismo 7 si è aggiornato grazie alla patch 1.11 che ha modificato le ricompense e altri aspetti critici del gioco.