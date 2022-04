Bandai Namco registra il marchio Last Recolletion, nuova raccolta della serie .hack?

Bandai Namco Entertainment pochi giorni fa ha registrato il marchio Last Recollection in Europa e in Giappone, alimentando le speranze dei fan di .hack, dato che potrebbe trattarsi di un progetto legato alla serie JRPG .

Il trademark è stato registrato il 1 aprile 2022 ma è diventato pubblico sia in Europa che in Giappone solo da poche ore. Purtroppo i dettagli inclusi con la registrazione non offrono grandi indizi, dato che sono presenti solo una serie di categorie associate alla rinfusa, che includono videogiochi, organizzazioni esport, prodotti di animazione, portachiavi e perfino parchi a tema. Insomma, il classico "minestrone" che non offre nessuna indicazione precisa sulla natura del progetto.

.hack//G.U. Last Recode, un'immagine promozionale

Tuttavia stando ad alcune teorie che circolano in rete potrebbe trattarsi di una nuova raccolta dei giochi della serie .hack. Negli ultimi anni, Bandai Namco ha pubblicato la collection .hack//G.U. Last Recode per PS4, PC e Nintendo Switch che include i primi quattro capitoli della serie. Un'eventuale .hack//G.U. Last Recollection, invece, potrebbe includere i capitoli Infection, Mutation, Outbreak e Quarantine.

Ovviamente queste sono solo speculazioni, dato che il marchio potrebbe essere legato a qualcosa di completamente differente. Non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Bandai Namco.

Rimanendo in casa della software house nipponica, di recente il producer Yusuke Tomiwaza ha affermato in un'intervista che difficilmente verrà realizzato un sequel di Tales of Arise.