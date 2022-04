iPhone e iPad, Apple lavora a controller che si collegano al volo ai dispositivi?

Apple lavora ad alcuni controller che possano essere collegati al volo, in maniera rapida e facile, a iPhone e iPad: lo rivelano dei brevetti depositati dall'azienda, recentemente resi di dominio pubblico.

Che l'azienda voglia essere più presente e competitiva in ambito gaming è chiaro, basta guardare ad esempio al lavoro svolto finora con la piattaforma Apple Arcade, servizio in abbonamento che supporta l'uso di controller per tutti i giochi presenti nel catalogo.

Tuttavia al momento il panorama relativo a questi dispositivi è piuttosto frammentario e lanciare dei prodotti ufficiali, perfettamente compatibili e soprattutto semplici da collegare a iPhone e iPad potrebbe rappresentare un importante incentivo.

Apple, uno dei brevetti per controller mobile

Come si può vedere nelle immagini dei brevetti, sono principalmente tre i progetti in cantiere che potrebbero vedere la luce. Il primo somiglia terribilmente al design dei Joy-Con di Nintendo Switch, con due appendici da collegare ai terminali per avere a disposizione un paio di stick analogici e due serie di pulsanti.

Dopodiché ci sono due varianti del medesimo approccio: una sorta di custodia che, una volta aperta, presenti un d-pad e una pulsantiera, disponibile sia in versione liscia che con un touch screen integrato per estendere l'interfaccia di gioco e fornire funzioni supplementari.

Come al solito, il deposito dei brevetti indica senza dubbio una sperimentazione e un interesse ma non garantisce che questi controller verranno effettivamente realizzati.